Путин выразил соболезнования в связи с кончиной экс-премьера Индии

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего премьер-министра Индии Атала Бихари Ваджпаи, отметив его вклад в развитие отношений между Россией и Индией, передает РИА «Новости».

«Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите самые глубокие соболезнования в связи с кончиной Атала Бихари Ваджпаи — выдающегося государственного деятеля, бывшего премьер-министра Индии. Атал Бихари Ваджпаи по праву пользовался высоким международным авторитетом. Его будут помнить как политика, внесшего большой личный вклад в развитие дружественных отношений между нашими странами, в становление российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства», — говорится в телеграмме.

Президент России также передал слова сочувствия и поддержки близким покойного, правительству и всему народу Индии.