WP: сенатор США расскажет Трампу о своем визите в Москву
Сенатор-республиканец Рэнд Пол, который находился с официальным визитом в Москве, планирует проинформировать президента США Дональда Трампа о своей поезде. Об этом сообщает The Washington Post.
По данным издания, Пол намерен встретится с Трампом на следующей неделе.
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Как отмечается, республиканец также планирует рассказать подробности своего визита в Москву сенатору Джеймсу Ришу, который станет главой комитета сената США по международным делам.
Ранее сообщалось, что Рэнд Пол передал президенту России Владимиру Путину письмо от Трампа.