WP: сенатор США расскажет Трампу о своем визите в Москву

Сенатор-республиканец Рэнд Пол, который находился с официальным визитом в Москве, планирует проинформировать президента США Дональда Трампа о своей поезде. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, Пол намерен встретится с Трампом на следующей неделе.

Реклама

Как отмечается, республиканец также планирует рассказать подробности своего визита в Москву сенатору Джеймсу Ришу, который станет главой комитета сената США по международным делам.

Ранее сообщалось, что Рэнд Пол передал президенту России Владимиру Путину письмо от Трампа.