Саакашвили рассказал об уголовных делах против Порошенко в США

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал президента Украины Петра Порошенко уголовным преступником. Об этом он заявил в интервью «Стране.ua».

По его словам, в США против Порошенко уже возбуждены уголовные дела.

«В Америке его могут посадить, как Лазаренко (экс-премьер Украины Павел Лазаренко), потому что ФБР завело на него папку дел», — заявил Саакашвили.

Реклама

При этом политик уточнил, что уголовные дела касаются офшорных счетов. Также Саакашвили сказал, что не пожал бы Порошенко руку, так как тот «должен сидеть и общаться с прокурорами и следователями».

«Он уголовный преступник, ответственный не только за смерти многих тысяч людей в «котлах», в тысячах смертей из-за бедности, в эмиграции. Но, главное, Порошенко – это убийца надежды. Он убил время, и это непростительно», — сказал Саакашвили.

Ранее Саакашвили назвал трусом действующего президента Грузии Георгия Маргвелашвили и потребовал вернуть себе гражданство страны.