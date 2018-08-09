Песков заявил об отсутствии взаимности в отношениях России с США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Москва по-прежнему надеется на выстраивание конструктивных отношений с Вашингтоном. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, президент России Владимир Путин сохраняет конструктивный настрой на выстраивание российско-американских отношений. Он подчеркнул, что конструктивные отношения между США и Россией важны для безопасности и стратегической стабильности во всем мире.

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«Мы сожалеем, что весьма часто мы не встречаем взаимности на этот счет у наших визави на Западе», — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что российская сторона считает неприемлемой «увязку» новых санкций со стороны США с делом Скрипалей.