«Ъ»: в США предложили признать Россию «спонсором терроризма»

В США сенаторы разработали новый законопроект, который предполагает введение антироссийских санкций. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечается, закон предложил член Республиканской партии США Линдси Грэм и три других сенатора. Они призывают американского лидера Дональда Трампа противостоять вмешательству в деятельность госучреждений «со стороны правительства России или других иностранных игроков». Кроме того, они выступили с предложением признать российскую сторону «государством — спонсором терроризма».

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Согласно документу, Россия должна прекратить поддержку сирийского лидера Башара Асада, а также «вернуть Крым под контроль правительства Украины».

Ранее в сенате США предложили «скоординировать» все санкции против России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.