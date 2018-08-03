Кадыров отреагировал на новые санкции США против России

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что американские парламентарии боятся восстановления отношений между Россией и США, которое может последовать за встречами российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

Таким образом он прокомментировал новые санкции, предложенные американскими сенаторами.

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«Совсем недавно президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Хельсинки, поговорили несколько часов, сблизили позиции по многим вопросам, Трамп заявил о намерении пригласить Путина в Вашингтон. А тут же следом санкции! Именно этого и боятся «ястребы» типа Линдси Грэма и Джона Маккейна. Они как огня опасаются восстановления нормальных отношений между Россией и США», — заявил Кадыров.

Ранее сообщалось, что сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса США законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России.

Проект новых экономических ограничений затронет российских политиков и крупных бизнесменов.