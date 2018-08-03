Кадыров отреагировал на новые санкции США против России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров оценил песню Семена Слепакова РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что американские парламентарии боятся восстановления отношений между Россией и США, которое может последовать за встречами российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

Таким образом он прокомментировал новые санкции, предложенные американскими сенаторами.

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«Совсем недавно президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Хельсинки, поговорили несколько часов, сблизили позиции по многим вопросам, Трамп заявил о намерении пригласить Путина в Вашингтон. А тут же следом санкции! Именно этого и боятся «ястребы» типа Линдси Грэма и Джона Маккейна. Они как огня опасаются восстановления нормальных отношений между Россией и США», — заявил Кадыров.

Ранее сообщалось, что сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса США законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России.

Проект новых экономических ограничений затронет российских политиков и крупных бизнесменов.