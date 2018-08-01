Савченко написала письмо Трампу

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую арестовали по подозрению в подготовке терактов на Украине, написала письмо президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщается в фейсбуке парламентария.

Согласно тексту, Савченко попросила Трампа помочь в освобождении осужденных в России украинцев.

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Она также отметила, что только Трамп способен «противостоять» президенту России Владимиру Путину на международной арене.

Савченко добавила, что президент Украины Петр Порошенко является «самым коррумпированным лидером» в истории Украины.

Ранее сообщалось, что Савченко написала письмо российскому лидеру Владимиру Путину.