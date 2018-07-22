Пушков прокомментировал реакцию Пентагона на приглашение Путина в США

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в твиттере оценил реакцию Пентагона на идею президента США Дональда Трампа пригласить российского лидера Владимира Путина в Вашингтон.

По его мнению, Пентагон поддержал идею Трампа из-за того, что в минобороны США находятся под впечатлением от успехов России в Сирии и российского новейшего оружия.

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Он также добавил, что в Пентагоне не желают «чрезмерный обострений» ситуации.

Ранее заместитель министра обороны США Джон Руд заявил, что считает хорошей идеей визит Путина в Белый дом этой осенью.

По его мнению, обмен мнениями и честная дискуссия между двумя лидерами необходимы.