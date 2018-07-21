В Пентагоне поддержали идею Трампа пригласить Путина в Вашингтон

Заместитель министра обороны США Джон Руд считает хорошей идеей визит российского президента Владимира Путина в Белый дом этой осенью. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По мнению Руда, обмен мнениями и честная дискуссия между двумя лидерами необходимы, «это нормальная и практичная вещь».

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Заместитель министра обороны США отметил, что до текущего похолодания в отношениях между двумя странами Путин регулярно встречался с американскими президентами. Руд также напомнил, что Россия является важным игроком на мировой арене.

«Президент Путин уже бывал в Белом доме. Он уже бывал в Соединенных Штатах. Например, когда я работал в Белом доме при Джордже Буше, он побывал в доме президента Буша в Техасе. Они вместе рыбачили в Мэне. Для меня в этом нет ничего примечательного», — сказал Руд.

После саммита Путина и Трампа в Хельсинки американская сторона пригласила российского лидера посетить осенью Вашингтон и встретиться с президентом США.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель приветствовала идею проведения второй встречи Путина и Трампа.