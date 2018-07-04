Путин изменил состав Совбеза

Российский президент Владимир Путин подписал указ об изменении состава Совета Безопасности России. Соответствующие документы размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается, в Совбез России вошли полпред в СКФО (Северо-Кавказском федеральном округе) Александр Матовников, полпред в Уральском ФО Николай Цуканов, а также полпред в Центральном ФО Игорь Щеголев.

Реклама

Согласно тексту указа, из состава Совбеза исключены экс-полпреды президента в СКФО Олег Белавенцев и УрФО Игорь Холманских.

Ранее сообщалось, что Путин назначил своих полномочных представителей в федеральных округах страны.