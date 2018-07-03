Пушков поделился ожиданиями от встреч парламентариев России и США

Член Совета Федерации России Алексей Пушков не ожидает прорыва по результатам серии встреч сенаторов из России и США, однако отметил позитивные тенденции. Об этом сенатор написал в своем аккаунте в твиттере.

Пушков подчеркнул, что начавшаяся встреча членов Совета Федерации и делегации сенаторов из Соединенных Штатов проходит в преддверии саммита российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

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«Прорыва не ждем, но сдвиг налицо: первый визит американских сенаторов и первый контакт на таком уровне с 2013 года», — заявил Пушков.

Делегация американских сенаторов посещает Россию с 30 июня по 5 июля, в Москве и Петербурге проводятся встречи с российскими официальными лицами. Возглавляет американскую делегацию сенатор-республиканец Ричард Шелби.

Встреча президентов России и США в Хельсинки запланирована на 16 июля.

Ранее сообщалось, что в Кремле прокомментировали возможность встречи президентов в формате тет-а-тет.