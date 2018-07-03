Американский сенатор рассказал о встрече с Лавровым

Делегация конгресса США на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудила ряд вопросов, в том числе Крым. Об этом сообщил сенатор-республиканец Ричард Шелби, передает РИА «Новости».

Журналисты спросили Шелби, обсуждался ли вопрос Крыма.

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«Мы обсуждали много вопросов, в том числе и этот», — ответил он.

При этом сенатор подчеркнул, что пока рано говорить о каких-либо результата контактов.

«Мы только в начале, пока нет результатов. Мы заинтересованы не в напряженных отношениях, а в лучших отношениях [с Россией]. Посмотрим, что будет происходить в Хельсинки», — добавил Шелби.

16 июля в Хельсинки состоится встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Лавров встретился в МИДе с американскими конгрессменами.