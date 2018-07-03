Американский сенатор рассказал о встрече с Лавровым
Делегация конгресса США на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудила ряд вопросов, в том числе Крым. Об этом сообщил сенатор-республиканец Ричард Шелби, передает РИА «Новости».
Журналисты спросили Шелби, обсуждался ли вопрос Крыма.
«Мы обсуждали много вопросов, в том числе и этот», — ответил он.
При этом сенатор подчеркнул, что пока рано говорить о каких-либо результата контактов.
«Мы только в начале, пока нет результатов. Мы заинтересованы не в напряженных отношениях, а в лучших отношениях [с Россией]. Посмотрим, что будет происходить в Хельсинки», — добавил Шелби.
16 июля в Хельсинки состоится встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что Лавров встретился в МИДе с американскими конгрессменами.