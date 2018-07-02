В графике Путина пока нет встречи с сенаторами из США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в рабочем графике Владимира Путина встречи с американскими сенаторами пока не запланированы, сообщает РИА «Новости».

Песков отметил удовлетворенность тем, что контакты России с США на уровне парламента осуществляются, подчеркнув важность этого аспекта работы.

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«Это очень важное направление работы — межпарламентские связи. Пока в графике президента таких встреч не значится, но мы знаем, что у законодателей американских здесь запланированы очень обширные контакты с их коллегами», — сообщил Песков.

Делегация американских сенаторов посещает Россию с 30 июня по 5 июля, в Москве и Петербурге будет проводиться ряд встреч с российскими официальными лицами. Возглавляет американскую делегацию сенатор-республиканец Ричард Шелби.

Ранее сообщалось, что Песков прокомментировал возможность «оттепели» в отношениях России и США в связи с приездом американских сенаторов.