Матвиенко поблагодарила посла США за усилия по возобновлению диалога между странами
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила благодарность Джону Хантсману за усилия по организации визита американских сенаторов на территорию России, передает РИА «Новости».
По словам Матвиенко, российская сторона не раз обращалась к коллегам в конгрессе и сенате США, но не получала ответа.
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«Наконец, появляется возможность возобновить наш диалог, мы, безусловно, приветствуем это», — сказала Матвиенко.
Она также поблагодарила Хантсмана за активное участие в организации визита.
Ранее в США конгрессмен-республиканец Дана Рорабакер, представляющий Калифорнию, призвал искать пути сотрудничества с российской стороной.