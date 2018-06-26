Генсек Совета Европы назвал последний срок для выплаты взносов России

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Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что 30 июня 2018 года является последним сроком для выплаты взносов России в бюджет организации, передает РИА «Новости».

«Тридцатое июня — это последний срок для выплаты взносов. Я не знаю, что произойдет до 30 июня. Но я сделал все от меня зависящее, чтобы попытаться урегулировать эту проблему», — сказал он.

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Ранее заместитель генсекретаря Совета Европы (СЕ) Даниэль Хольтген рассказал, что 25 июня генсек организации Турбьерн Ягланд обратиться к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле пока не видели письма с просьбой о помиловании .