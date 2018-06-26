Песков отреагировал на просьбу генсека Совета Европы о помиловании Сенцова

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле пока не видели письма с просьбой о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, которое Владимиру Путину отправил генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, такое письмо не может быть основанием для каких-либо действий. Он заметил, что письмо, скорее всего, было отправлено по дипломатическим каналам.

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«Но, вы знаете, что подобные просьбы, с точки зрения российского законодательства, она не может стать основанием для каких-то действий, потому что, вы знаете, какая процедура помилования в Российской Федерации», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что процедура прописана в российском законодательстве. Песков также добавил, что новостей и подвижек в ситуации с осужденным в России Сенцовым нет.

Ранее заместитель генсекретаря Совета Европы (СЕ) Даниэль Хольтген рассказал, что 25 июня генсек организации Турбьерн Ягланд обратиться к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.