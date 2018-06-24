Генсек Совета Европы решил просить Путина помиловать Сенцова

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Заместитель генсекретаря Совета Европы (СЕ) Даниэль Хольтген рассказал, что 25 июня генсек организации Турбьерн Ягланд обратиться к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на DW.

По словам Хольтгена, Ягланд имеет на это право в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

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«В понедельник (25.06) Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова», — заявил Хольтген.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают о прошении генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова. Песков напомнил, что Сенцов осужден «по тяжкой статье». Он также отметил, что этот вопрос поднимался во время телефонных разговоров Владимира Путина и его украинского коллеги Петра Порошенко, а в настоящее время в русле этого обсуждения работают омбудсмены обеих стран.