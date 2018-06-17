WP: Хантсман готовит визит американских сенаторов в Россию
Американский посол в Москве Джон Хантсман занимается организацией визита сенаторов США от партии республиканцев в Россию. Об этом сообщает The Washington Post.
По данным издания, в Москву намерены отправится сенаторы Ричард Шелби, Джон Нили Кеннеди и Джон Хувэн.
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Как отмечается, республиканцы едут в Россию «для понимая того, что происходит».
В настоящее время США прорабатывают детали предстоящего визита.
Ранее Хантсман отреагировал на сообщения о подготовке встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.