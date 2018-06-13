Сурков сохранил пост помощника президента

Владислав Сурков Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Помощник президента России Владислав Сурков переназначен на свой пост, сообщается на сайте Кремля.

Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

«Назначить Суркова Владислава Юрьевича помощником Президента Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что Путин назначил помощников президента.

Также ранее стало известно, что Антона Вайно переназначили на должность главы администрации президента России, а Сергея Кириенко — на должность первого замглавы администрации президента России.