Сурков сохранил пост помощника президента
Помощник президента России Владислав Сурков переназначен на свой пост, сообщается на сайте Кремля.
Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
«Назначить Суркова Владислава Юрьевича помощником Президента Российской Федерации», — говорится в сообщении.
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Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее сообщалось, что Путин назначил помощников президента.
Также ранее стало известно, что Антона Вайно переназначили на должность главы администрации президента России, а Сергея Кириенко — на должность первого замглавы администрации президента России.