Песков переназначен пресс-секретарем президента России
Дмитрий Песков переназначен пресс-секретарем президента России, заместителем главы администрации Кремля.
Указ опубликован на сайте Кремля.
«Назначить Пескова Дмитрия Сергеевича заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации – пресс-секретарем Президента Российской Федерации», — говорится в тесте указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным.
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Указ вступает в силу со дня подписания.
Также другим указом Андрей Белоусов назначен помощником президента России.
Ранее Песков прокомментировал публикации о том, что помощник президента Владислав Сурков и руководитель государственно-правового управления президента Лариса Брычева могут покинуть свои должности.