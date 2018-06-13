Песков переназначен пресс-секретарем президента России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Дмитрий Песков переназначен пресс-секретарем президента России, заместителем главы администрации Кремля.

Указ опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Пескова Дмитрия Сергеевича заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации – пресс-секретарем Президента Российской Федерации», — говорится в тесте указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным.

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Указ вступает в силу со дня подписания.

Также другим указом Андрей Белоусов назначен помощником президента России.

Ранее Песков прокомментировал публикации о том, что помощник президента Владислав Сурков и руководитель государственно-правового управления президента Лариса Брычева могут покинуть свои должности.