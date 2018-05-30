Лавров назвал трагедией убийство Аркадия Бабченко

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал трагедией убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, передает РИА «Новости».

«Вот, трагедия очередная вчера в Киеве — Аркадий Бабченко был убит, застрелен в подъезде собственного дома, и уже премьер-министр украинского правительства [Владимир Гройсман] заявляет о том, что, конечно, это сделали российские спецслужбы», — сказал Лавров.

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Он подчеркнул, что расследование убийства еще не начиналось.

«Но сейчас, наверное, начнется», — добавил Лавров.

Аркадий Бабченко был убит 29 мая в своем доме в Киеве.

Бабченко сообщил о своем решении покинуть территорию России из-за неоднократных угроз в свой адрес 21 февраля 2017 года. С октября 2017 по май 2018 года вел программу «Prime: Бабченко» на телеканале ATR.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России выразил готовность помочь украинской стороне в расследовании убийства журналиста.