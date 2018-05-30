Климкин прокомментировал убийство Бабченко

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Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал сообщения о смерти журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, украинская полиция уже начала расследование смерти Бабченко.

Он также добавил, что пока «рано говорить, кто за этим стоит».

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Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что независимых и оппозиционных журналистов на Украине убивают, а преступления не расследуются.

29 мая в Киеве был убит российский журналист Аркадий Бабченко.

Бабченко сообщил о своем решении покинуть территорию Россию из-за неоднократных угроз в свой адрес 21 февраля 2017 года. С октября 2017 по май 2018 года вел программу «Prime: Бабченко» на телеканале ATR.