СМИ рассказали об информаторе ФБР в штабе Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) США использовало тайного осведомителя в ходе расследования деятельности предвыборного штаба Дональда Трампа во время президентской кампании 2016 года. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, преподаватель американского университета, который работает в Великобритании, информировал ФБР о деятельности штаба Трампа.

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Как отмечается, источник ФБР контактировал с несколькими советниками Трампа. А именно с Джорджем Пападопулосом и Картером Пейджем.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что ФБР использовало информатора для шпионажа за предвыборной кампанией нынешнего главы государства.