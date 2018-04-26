Путин обсудил с врио премьера Армении ситуацию в Ереване

Президент России Владимир Путин поговорил с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном, сообщается на сайте Кремля.

«Было подчеркнуто, что урегулирование кризисной ситуации в Армении должно происходить исключительно в правовом поле, в рамках действующей Конституции и на основе результатов легитимных парламентских выборов, проведенных в апреле 2017 года», — говорится в сообщении.

Ранее в МИД России выразили надежду на диалог между оппозицией Армении и властями. Также ранее сообщалось, что врио вице-премьера Армении Армен Геворкян провел консультации в Москве.