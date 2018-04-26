МИД России выразил надежду на диалог властей Армении с оппозицией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва надеется на диалог между властями Армении и оппозицией, передает РИА «Новости».

«Мы надеемся, и делаем это действительно искренне, что ситуация будет развиваться исключительно в правовом, конституционном поле, все политические силы проявят ответственность и готовность к конструктивному диалогу», — сказала Захарова в ходе брифинга.

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Она отметила, что Россия продолжает пристально следить за внутриполитической ситуацией в Армении.

Ранее сообщалось, что врио вице-премьера Армении Армен Геворкян провел переговоры с руководством администрации президента России Владимира Путина. В частности, стороны обсудили обстановку в Армении.