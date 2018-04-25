Сенат США утвердил Накасоне на должность директора АНБ
Сенат США единогласно утвердил кандидатуру генерал- лейтенанта Пола Накасоне на пост директора Агентства национальной безопасности (АНБ). Об этом сообщает The Washington Post.
Накасоне сменит нынешнего главу АНБ адмирала Майкла Роджерса, занимавшего пост с 2014 года.
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В феврале президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру генерал-лейтенанта Пола Накасоне на пост руководителя агентства национальной безопасности и киберкомандования ВС США.
Он также отметил, что у Накасоне богатый опыт, включая опыт работы с кибертехнологиями.