Спецпредставитель Путина: посол США ошибся страной

Специальный координатор МИД России по вопросам политического использования ИКТ, посол по особым... mgimo.ru

Российская сторона не планирует давать американской администрации односторонних гарантий по невмешательству во внутренние политические процессы, в том числе — выборы, заявил специальный представитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям Андрей Крутских, пишет «Коммерсантъ».

В частности, он отметил, что без обвинений в адрес России «сегодня не обходится ни одно заявление или выступление западного политика», так как «если не обвинить Россию хоть в чем-то, то человека просто не поймут».

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«В этом контексте я рассматриваю и слова посла США Джона Хантсмана. Потому что если он всерьез ждет от нас каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной. Никаких односторонних заявлений и заверений мы делать не будем и тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия», — сказал Крутских.

Он также напомнил об интервью президента России Владимира Путина телеканалу NBC, в котором глава государства говорил об отсутствии у России желания «насолить американцам», так как вмешательство во внутренние политические процессы других стран не находится в рамках национальных интересов России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова дала комментарий после того, как в СМИ появилась информация об иске демократической партии США против России в связи с итогами президентских выборов в 2016 году.