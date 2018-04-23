Спецпредставитель Путина: посол США ошибся страной

Российская сторона не планирует давать американской администрации односторонних гарантий по невмешательству во внутренние политические процессы, в том числе — выборы, заявил специальный представитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям Андрей Крутских, пишет «Коммерсантъ».

В частности, он отметил, что без обвинений в адрес России «сегодня не обходится ни одно заявление или выступление западного политика», так как «если не обвинить Россию хоть в чем-то, то человека просто не поймут».

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«В этом контексте я рассматриваю и слова посла США Джона Хантсмана. Потому что если он всерьез ждет от нас каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной. Никаких односторонних заявлений и заверений мы делать не будем и тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия», — сказал Крутских.

Он также напомнил об интервью президента России Владимира Путина телеканалу NBC, в котором глава государства говорил об отсутствии у России желания «насолить американцам», так как вмешательство во внутренние политические процессы других стран не находится в рамках национальных интересов России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова дала комментарий после того, как в СМИ появилась информация об иске демократической партии США против России в связи с итогами президентских выборов в 2016 году.