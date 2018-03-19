Мэй: Россия виновна в отравлении Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия виновна в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и нет возможности сделать какой-либо другой вывод, передает Reuters.

«Я уверена в том, что в данный момент нельзя сделать никакого другого вывода, кроме того, что Россия виновна в произошедшем на улицах Солсбери (города, где отравили Сергея Скрипаля и его дочь — «Газета.Ru»)», — сказала Мэй.

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Этими словами премьер-министр отреагировала на вопрос журналиста о том, был ли честен президент России Владимир Путин, когда утверждал, что Россия никак не связана с нападением на Скрипаля.

Ранее в Кремле рассказали о возможности разговора между Путиным и Мэй. Также ранее стало известно, что Мэй пообещала рассмотреть новые меры против России.