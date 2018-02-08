ЦИК утвердил бюллетень на президентские выборы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила полный текст избирательного бюллетеня на выборах президента России. Об этом сообщает РИА «Новости».
В бюллетень вошли восемь кандидатов, их фамилии расположены в алфавитном порядке.
Первым номером стал Сергей Бабурин, за ним идет Павел Грудинин (2-й номер), Владимир Жириновский (3), Владимир Путин (4), Ксения Собчак (5), Максим Сурайкин (6), Борис Титов (7) и Григорий Явлинский (8).
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У каждого кандидата указан год рождения, место жительства, место работы и должность, субъект выдвижения.
Выборы президента России пройдут 18 марта.