Четыре сотрудника администрации президента вошли в штаб Путина

На официальном сайте Владимира Путина как кандидата в президенты России появился список руководящих сотрудников аппарата его предвыборного штаба.

Руководителем аппарата стал Андрей Ярин. Также в этом списке значатся: Борис Чернышев, Владислав Бочков и Александр Шушеров. По информации «Газеты.Ru», они являются сотрудниками администрации президента. По словам осведомленного источника, знакомого с ситуацией, все они на время работы в штабе ушли в неоплачиваемый отпуск.

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Помимо них в списке руководящих сотрудников оказались: руководитель «Волонтеров победы» Ольга Амельченкова, глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов, А.А. Борисов, руководитель молодежного департамента ОНФ Игорь Кастюкевич, сотрудник ЕР Наталья Орлова, журналист Андрей Кондрашов, руководитель исполкома «Единой России» Александр Борисов.

Ранее «Газета.Ru» писала, что ряд сотрудников администрации президента войдут в штаб Путина.