Штаб Путина собрал более полумиллиона подписей

Избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина собрал более 538 тысяч подписей в его поддержку, передает РИА «Новости».

Как сообщил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов, было принято решение продолжать сбор и допечатать еще 20 тысяч подписных листов на 200 тысяч подписей.

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«Сбор подписей не заканчивается… Почему это делается — потому что реально много людей хочет поддержать выдвижение Путина, причем как непосредственно проставляя подписи свои, так и путем участия в их сборе. Поэтому пока прекращать сбор мы считаем неправильным по отношению к этим людям», — сказал Кондрашов.

Отмечается, что по закону необходимы 300 тыс. подписей, но не более 7,5 тысячи в одном регионе.

Ранее сообщалось, что штаб Путина собрал на треть больше подписей, чем требует закон.