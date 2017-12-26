Мацуев объяснил, почему решил поддержать выдвижение Путина в президенты

Пианист Денис Мацуев объяснил, почему решил поддержать выдвижение Владимира Путина в президенты.

По его словам, он принял такое решение, в частности, потому, что Путин распорядился о поддержке молодых талантов и выделении грантов.

Мацуев подчеркнул, что в последние годы ситуация в культурной сфере стала меняться в лучшую сторону благодаря президенту.

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«Месяц назад на культурном форуме я рассказал Владимиру Владимировичу историю, связанную с моей бабушкой, которая, когда подошел момент переезда нашей семьи в Москву, продала свою квартиру, для того чтобы я учился в Москве», — отметил пианист.

«Эта история про бабушку очень тронула Владимира Владимировича», - сказал Мацуев.

В числе других известных россиян в состав группы вошли ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе, режиссер Владимир Хотиненко, художественные руководители Малого и Московского губернского театров Сергей Безруков, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко, актер Михаил Боярский, певица Полина Гагарина, продюсер Иосиф Пригожин, модельер Валентин Юдашкин, директор Музея Победы Александр Школьник, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, вице-спикер Ольга Тимофеева, руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов, член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта, передает ТАСС.