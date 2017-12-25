ЦИК отказал Навальному в регистрации кандидатом в президенты

ЦИК отказал Алексею Навальному в регистрации кандидатом в президенты на выборах 2018 года, передает РИА «Новости».

Причиной отказа стало наличие у него непогашенной судимости.

«И хотел бы обратить внимание на несколько обстоятельств. Во-первых, не имеет права быть избранным президентом России гражданин, осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление», — сказал член ЦИК России Борис Эбзеев.

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ЦИК отказала в регистрации кандидатами на выборах Сергею Полонскому и Олегу Лурье.

Ранее сообщалось, что Навального выдвинули кандидатом в президенты, несмотря на его судимость. Глава ЦИК России Элла Памфилова ранее заявляла, что Навальный, осужденный условно по делу о хищении у «Кировлеса», из-за непогашенной судимости не может баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году, он имеет право участвовать в президентской кампании лишь после 2028 года.

В ЦИК уже подали свои документы: председатель партии «Женский диалог» Елена Семерикова, оппозиционер Алексей Навальный, председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, журналист Олег Лурье, бизнесмен Сергей Полонский, председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов, телеведущая Ксения Собчак и еще ряд кандидатов. Также о планах участвовать заявляли политтехнолог Андрей Богданов, писатель Алина Витухновская и другие.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский стал первым, кого зарегистрировала ЦИК.

От КПРФ был выдвинут Павел Грудинин, «Альянс зеленых» — Эльвира Агурбаш, монархическая партия России — Антон Баков, «Партия социальной защиты» — Михаил Козлов, Партия добрых дел — Екатерина Гордон.

Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. ЦИК получил уведомление о сборе инициативной группы по выдвижению Путина.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.