«Может сорваться в любой момент». Что известно о передаче Украине польских МиГ-29

WP: Польша и Украина завершают переговоры о передаче МиГ-29 в обмен на БПЛА

Варшава и Киев находятся на финальной стадии переговоров об обмене истребителей МиГ-29 на украинские дроны и технологии. По данным издания Wirtualna Polska, самолеты должны быть доставлены на Украину в ближайшие недели, однако власти Польши понимают, что сделка может сорваться в любой момент. Вопрос передачи украинской стороне истребителей обсуждают с 2024 года. При этом ранее соглашение уже называли сорванным. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Переговоры Польши и Украины об обмене истребителей МиГ-29 на украинские дроны и технологии находятся на финальной стадии. Об этом сообщило польское издание Wirtualna Polska (WP) со ссылкой на источники.

По данным портала, в ближайшие недели истребители будут доставлены на Украину. Польша, в свою очередь, получит БПЛА и «украинские ноу-хау». При этом, как заявил собеседник издания, участвующий в переговорах, Варшава осознает, что соглашение может сорваться в любой момент .

«С украинцами можно договориться о чем угодно. Подписать что угодно. Вопрос в том, выполнят ли они это.

Fire Point предлагает, например, поставку 1500 дронов дальнего радиуса действия. И немедленную поставку в Польшу такого же количества в случае начала войны. На бумаге это выглядит очень хорошо. Однако мы осознаем, что в критической ситуации концерн может прибегнуть к аргументу форс-мажора и сказать: к сожалению, у нас война, у нас нет возможности выполнить контракт, мы сами нуждаемся в этом оборудовании, потому что мы в худшем положении», — пояснил источник издания.

Как шли переговоры?

Разговор о передаче Киеву истребителей начался еще в 2024 году. В июне Украина и Польша подписали соглашение о безопасности, которое предусматривало такую опцию. Согласно документу, Варшава могла передать Киеву целую эскадрилью — не менее 14 самолетов. В конце 2025-го — начале 2026-го польское правительство подготовило новый пакет помощи Украине, куда в том числе планировалось включить истребители. Как тогда заявили в польском минобороны, речь шла о 6–8 самолетах.

Однако в июне этого года замглавы ведомства Цезарий Томчик сообщил, что переговоры приостановлены из-за отказа Киева предоставить доступ к беспилотным технологиям. А затем министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш и вовсе назвал сделку сорванной.

«Нет МиГов для Украины, потому что нет беспилотников или беспилотных возможностей для Польши»,

— добавил министр.

Однако в конце июля Косиняк-Камыш заявил, что диалог снова возобновился. Это произошло после письма украинской стороны с конкретными предложениями. При этом на данный момент точно не известно, сколько именно истребителей получит Киев.

А что с ракетами?

Кроме самолетов, Украина, как пишет WP, также требует от Польши ракеты для систем Patriot. Ранее украинский президент Владимр Зеленский призывал Варшаву передать снаряды.

«У кого есть [ракеты-перехватчики] — у немцев есть, у поляков есть. Это те, кто может всерьез помочь», — заявил он.

WP уточнило, что Варшаву тон украинского лидера не устроил. Польскую армию, по словам собеседников издания, раздражают общение через СМИ и попытки морального шантажа со стороны президента Украины.

«Зеленский пересчитал польские ракеты для Patriot и пришел к выводу, что мы можем позволить себе крупное пожертвование.

Во-первых, нам интересно, насколько он уверен в количестве ракет PAC 3 MSE на наших складах. Во-вторых, лучше начать обсуждение этой темы с подачи официального запроса на их передачу»,

— заявил источник портала.

Несмотря на то, что замглавы минобороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецка ранее сообщила, что власти рассматривают вопрос о передаче Украине дополнительных ракет для ЗРК Patriot, руководитель политического кабинета министра обороны Януш Сеймей заявил, что Киев до сих пор не направил Польше никакого официального запроса по этому вопросу. При этом, даже если это произойдет, Варшава будет готова передать лишь ограниченное число ракет. О больших объемах, как подчеркивает WP, речи не идет.

Ранее газета Politico сообщала, что европейские страны все менее охотно передают Украине свои запасы ракет для систем Patriot на фоне опасений за собственную безопасность. В том числе к подобных шагам стали настороженно относиться в Польше, где решение передать Киеву боеприпасы ранее вызвало критику со стороны оппозиции.