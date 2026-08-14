Никакой «передышки» для Киева: Россия отказалась от моратория на удары в Черном море

Официальный представитель МИД России отклонила предложение Турции о введении моратория на боевые действия в Черном море. Мария Захарова напомнила о провале «Черноморской инициативы» в 2022 и 2023 году из-за несоблюдения условий сделки Украиной и странами Европы и заявила, что Москва не заинтересована в возвращении к ней. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также назвал неприемлемым предложение Турции.

Москва не поддерживает предложение Турции о возобновлении действия «Черноморской инициативы», предусматривающей организацию безопасного пропуска гражданских сухогрузов с зерном. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Таким образом она ответила на предложение главы МИД Турции Хакана Фидана о возвращения моратория на ведение боевых действий в Черном море. Дипломат раскрыла, что несмотря на заявления Фидана в разговоре со СМИ о передаче соответствующих предложений России и Украине, Москва формализованного обращения по официальным каналам не получала . В этой связи власти РФ не знают, что конкретно предлагает Анкара.

«Если речь идет об односторонней схеме <…>, более известной как «Черноморская инициатива», <…> то возвращаться к этому варианту нецелесообразно. Условием реализации договоренности были аналогичные встречные меры другой стороны, а их как раз и не последовало»,

— написала Захарова.

Она напомнила, что в 2022 и 2023 годах РФ согласилась на мораторий в обмен на доступ российской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Однако «Запад продемонстрировал недобросовестный подход» и российские зерно и удобрения остались под санкциями, в то время как «предоставленный нами гуманитарный коридор стал широко использоваться для совершения террористических атак против российских гражданских и военных объектов». Из-за этого действие «Черноморской инициативы» было прекращено.

Захарова добавила, что сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) по нескольку раз в месяц атакуют в Черном море суда прибрежных государств. Москва рассматривает эти действия как «целенаправленную политику по дестабилизации гражданского судоходства в Черноморском регионе с целью дальнейшего нагнетания обстановки и затягивания конфликта, при откровенном попустительстве соседей по региону».

«При этом не видим каких-либо предпосылок к улучшению ситуации, а, следовательно, и оснований для половинчатых мер , которые лишь дают киевскому режиму временную передышку», — заявила представитель МИД.

Дипломат подтвердила, что Россия слышит участившиеся международные призывы к прекращению огня и «урегулированию ситуации вокруг Украины в русле известных паллиативных схем». Однако Москва по-прежнему настаивает, что окончание конфликта возможно только при искоренении его первопричин , в числе которых — попытки втянуть Киева в НАТО. Также РФ необходимо добиться восстановления и соблюдения на Украине прав русскоязычного населения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ВГТРК также указал на неприемлемость для Москвы введения моратория на боевые действия в Черном море и напомнил, что не армия России начала наносить удары по судам.

«Когда по турецкому сухогрузу, танкеру или по гражданскому судну бьет дрон вооруженных сил Украины, когда эти же дроны не единожды атакуют инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Каспийском море, прямо попадая в суда, имеющие отношение к американским компаниям Chevron и ExxonMobil, в ответ на это ни Турция, ни Соединенные Штаты публично не заявляют о том, что эти действия украинских террористов неприемлемы », — сказал глава МИД.

Предложения Турции

8 августа Хакан Фидан в разговоре с агентством Anadolu заявил, что Анкара по просьбе Киева разработала процедуру введения моратория на ведение боевых действий:

«Мы передали обеим сторонам наш призыв о создании механизма для объявления моратория по этому вопросу. У украинцев и так был запрос по этому поводу. Мы также передали это нашим российским коллегам. Мы ждем ответа по этому вопросу».

Также Турция предложила России и Украине создать механизм для предотвращения ударов по торговым судам. Фидан назвал «серьезной проблемой» удары по торговым кораблям республики.

Кроме того, как писало агентство Bloomberg, Турция ограничила проход коммерческих судов через пролив Дарданеллы . Причем это коснулось кораблей, следующих как в Россию, так и на Украину.

Это произошло после того, как с 22 июля по 7 августа ВСУ поразили три турецких судна, следовавших в российские порты и из них. В результате этих ударов один человек погиб, семеро получили ранения.