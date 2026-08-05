Расплакалась в суде: экс-посол Украины в США попала под следствие через два дня после отставки

Антикоррупционные органы Украины обвинили экс-посла Киева в США Ольгу Стефанишину в незаконном обогащении. По данным следствия, она поручила подруге купить две квартиры, заплатила за их ремонт, но не внесла недвижимость в декларацию. Бывший дипломат попала под следствие спустя всего два дня после отставки с поста в Вашингтоне. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили новое обвинение украинскому экс-послу в США Ольге Стефанишиной. Об этом сообщил украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК).

Как рассказал прокурор САП на суде по избранию Стефанишиной меры пресечения, ей вменяют один эпизод незаконного обогащения на 13,9 млн гривен (25 млн руб.) и два эпизода невнесения данных в декларацию. По версии прокуратуры, в 2024 году экс-посол поручила своей подруге купить две квартиры в киевском ЖК «Файна Таун», а затем передавала деньги на их ремонт . Владелицей квартир при этом была именно Стефанишина, поскольку она давала поручения третьим лицам оплачивать коммунальные услуги.

Эту недвижимость, как и квартиру ее родителей в ЖК «Львовская площадь» в Киеве, экс-посол не внесла в декларацию. Кроме того, Стефанишина не задекларировала наличные деньги, ряд крупных расходов и пользование автомобилем Mercedes, оформленным на подчиненного.

Комментируя обвинения на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), экс-дипломат заявила, что ей «нечего скрывать», и назвала шумиху вокруг этой истории бурей в стакане.

«Любые процессуальные действия — это часть законной работы правоохранительной системы, а не установленная вина. Я отношусь к этим событиям спокойно и без лишних эмоций», — написала она.

При этом на заседании Стефанишина расплакалась и заявила, что ей нечем платить залог в размере 13 млн гривен, который потребовало обвинение. Ее защита попросила суд уменьшить его сумму до 10 млн. Окончательное решение по избранию экс-послу меры пресечения вынесут 6 августа.

Увольнение Стефанишиной

За два дня до предъявления Стефанишиной обвинений стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправил ее в отставку. Причина увольнения в приказе не называлась, однако сама Стефанишина сообщила, что покинула пост по собственному желанию. Она объяснила, что это решение связано с личными обстоятельствами.

Издание «Интерфакс-Украина» сообщало, что Стефанишина попросила о завершении дипломатической службы еще в июле. Тогда же депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на свои источники заявлял, что НАБУ может объявить подозрение послу Украины в США. В чем конкретно собирались обвинить Стефанишину — он не уточнил.

Однако газета Financial Times писала, что ее уход связан с расследованием вокруг элитной недвижимости в Киеве, приобретенной по заниженной стоимости. Как выяснило издание Hromadske, в 2022 году мать Стефанишиной приобрела квартиру площадью около 100 кв. м в ЖК «Львовская площадь» за $83,2 тыс., тогда как минимальная цена аналогичной недвижимости составляла около $300 тыс.

Журналисты также утверждали, что квартира в ЖК «Львовская площадь» отсутствует в декларации Стефанишиной. Сама же она, комментируя публикацию, тогда говорила, что ее родители инвестировали в квартиру еще в 2019 году, когда недвижимость стоила дешевле. Кроме того, по ее словам, квартира покупалась в рассрочку.

Другие дела

Это не первое дело Ольги Стефанишиной. В 2024 году она также стала фигурантом расследования о хищении денег, выделенных из бюджета Украины для анализа европейского законодательства. По данным следствия, в 2013 году, когда Стефанишина возглавляла департамент европейской интеграции в минюсте Украины, ведомство проводило тендер на аналитическую работу по адаптации украинского законодательства к нормам Европейского союза. Департамент допустил ошибку в процедуре, из-за которой часть средств была похищена.

Кроме того, в 2025 году САП сообщила о возбуждении уголовного дело по фактам из материала «Украинской правды». Речь в нем шла о бывшем муже Стефанишиной. По данным издания, связанная с ним компания получила в управление от государства четыре ранее арестованных актива. Некоторые СМИ писали, что Стефанишина является один из фигурантов этого дела, но сама она отрицала свою причастность и заявляла, что ничего не знает о бизнесе экс-супруга.