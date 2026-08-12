Попросил лично Вэнс: Украина прекратила атаковать танкеры у Новороссийска

Украина прекратила атаки на танкеры в районе терминала Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском после обращения США, пишет Financial Times. По данным газеты, 31 июля вице-президент Джей Ди Вэнс лично попросил Владимира Зеленского отказаться от таких ударов. Киев после этого создал специальные «механизмы» для выполнения просьбы Вашингтона, утверждают источники газеты. В июле несколько танкеров у терминала КТК получили повреждения в результате атак беспилотников ВСУ.

Украина прекратила атаки на танкеры, заходящие в порт Новороссийска, после того как вице-президент США Джей Ди Вэнс лично призвал украинского лидера Владимира Зеленского прекратить атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

«31 июля во время телефонного разговора Вэнс обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить атаки. По данным официальных лиц и результатам анализа информации из открытых источников, проведенного FT, с тех пор Украина не наносила ударов по танкерам вблизи терминала КТК», — пишет газета.

По ее данным, после обращения американской стороны Киев свернул активную кампанию с применением беспилотников против нефтяных танкеров, заходящих в стратегически важный черноморский порт.

«Мы очень внимательно прислушиваемся к нашим американским партнерам», — заявил FT высокопоставленный украинский чиновник.

Он также сообщил изданию, что Киев создал соответствующие «механизмы» в ответ на просьбу американской стороны, а КТК «регулярно обсуждался в ходе переговоров с правительствами США и Казахстана».

Атаки в Новороссийске

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон добился от Киева обязательства не наносить удары по инфраструктуре КТК, а также по танкерам, не связанным с Россией.

По данным агентства, соответствующая договоренность была достигнута в ходе контактов украинских властей с высокопоставленными представителями администрации США после атак беспилотников в районе Новороссийска.

Согласно достигнутым договоренностям, Украина должна воздерживаться от атак на объекты КТК и иностранные суда при условии, что они не включены в украинские санкционные списки, не принадлежат российским гражданам или компаниям и не используются для перевозки российской нефти либо других грузов из России.

Украинские силы осуществили серию атак на инфраструктуру консорциума в июле. Так, 17 июля танкер Nordic Zenith получил повреждения в результате атаки двух БПЛА при подходе к морскому терминалу КТК. Два дня спустя, 19 июля, беспилотники атаковали танкеры Asia и Nissos Ios, которые в тот момент находились на терминале КТК и осуществляли погрузку нефти.

А в ночь на 20 июля атаке подвергся еще один танкер — NELSA. По данным КТК, во время погрузки беспилотник поразил кормовую часть правого борта судна между надстройкой и машинно-котельным отделением. В результате попадания на палубе и во внутренних отсеках танкера начался пожар.

При этом в своих заявлениях об атаках на КТК сам консорциум и МИД Казахстана предпочли не обозначать Украину как страну, запустившую БПЛА по танкеру и инфраструктуре в порту.

Кто владеет КТК?

Американская Chevron владеет 15% Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому нефть с трех крупных казахстанских месторождений транспортируется через территорию России к побережью Черного моря.

Газета The Wall Street Journal писала, что Белый дом обратил внимание на украинские атаки на КТК из-за личного обращения к Дональду Трампу главы нефтяного гиганта Майка Уирта, у которого с президентом США сложились хорошие отношения.

«Глава нефтяной компании — красноречивый оратор, чьи выступления на телевидении развлекали президента», — подчеркивает газета.

Кроме Chevron крупнейшим акционером КТК является «Транснефть» с долей 24%. Еще 19% принадлежит казахстанской «КазМунайГаз», а зарегистрированная в Нидерландах LUKARCO B.V. контролирует 12,5% консорциума.

Mobil Caspian Pipeline Company и Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited владеют по 7,5%, еще 7% приходится на «КТК Компани», которую представляет «Транснефть». Доли BG Overseas Holding Limited и Eni International N.A. N.V. составляют по 2%, а Kazakhstan Pipeline Ventures LLC и Oryx Caspian Pipeline LLC — по 1,75%.