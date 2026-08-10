«Так ведутся войны». Журналист из ФРГ не понял, почему Европе не надо помогать убивать русских

Посольство РФ в Сербии отреагировало на вопрос немецкого журналиста Мартенса, который во время пресс-конференции Зеленского и Вучича в Белграде спросил у украинского президента, что европейцы могут сделать, чтобы помочь Киеву убивать больше русских. В дипмиссии поступок Мартенса назвали прямой угрозой россиянам. Сам журналист при этом заявил, что не считает свой вопрос скандальным. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Посольство России в Сербии назвало вопрос немецкого журналиста Михаэля Мартенса об убийстве российских солдат призывом к противоправным действиям и прямой угрозой россиянам.

«Адресованный главарю киевского режима Зеленскому вопрос корреспондента немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса о «помощи европейцев в убийстве русских» является вопиющим подстрекательством к насилию в отношении российских граждан», — заявили РИА Новости в дипмиссии.

Там также подчеркнули, что поступок корреспондента был особо аморальным еще и потому, что произошел в Белграде — городе, который до сих пор хранит память о геноциде народов СССР, сербов, евреев и цыган на территории Югославии, совершенном немецко-фашистскими оккупантами и их пособниками. В посольстве добавили, что в законодательстве России, Сербии и Германии есть положения, который предусматривают уголовную ответственность за подобные деяния.

«Рассчитываем, что действиям Мартенса будет дана соответствующая оценка», — заключили в дипмиссии.

Что произошло?

8 августа во время совместной пресс-конференции президентов Украины и Сербии Владимира Зеленского и Александара Вучича журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэль Мартенс задал украинскому лидеру вопрос. Он звучал следующим образом: «Что мы, европейцы, можем конкретно сделать, чтобы помочь вам убивать больше русских — больше российских солдат?»

Зеленский, отвечая на него, заявил, что Украина нуждается в финансировании для производства вооружений.

Вучич, который отвечал после украинского президента, отдельно отреагировал на формулировку немецкого журналиста. Президент Сербии заявил, что надеется, что все убийства прекратятся.

Какой была реакция

После пресс-конференции на Мартенса обрушились с критикой. На платформе change.org появилась петиция с призывом уволить корреспондента. С таким требованием выступил и Союз журналистов России (СЖР). Как отметил председатель СЖР Владимир Соловьев, Мартенс нарушил не только все журналистские нормы этики, но и человеческие нормы.

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«Мартенс — настоящий коричневый пропагандист, распространитель ксенофобских заявлений, дегуманизации русских, легитимизации языка ненависти в отношении России. <...> Кто ему теперь подаст руку, тот автоматически испачкается в чем-то коричневом», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она также отметила, что Мартенс «знает, как в реальном мире надо вести войну и «убивать русских». Представитель ведомства напомнила, что журналист происходит из семьи нацистов. Ранее он сам рассказывал, что его дед Ханс-Херманн Мартенс был членом НСДАП и штурмовых отрядов SA, а во времена Второй мировой войны служил в штабе верховного командования вермахта. Кроме того, Ханс-Херманн Мартенс, по словам его внука, несколько раз оказывался за столом с Адольфом Гитлером.

«А что же международная общественность? Осудил ли хоть кто-то на Западе реваншистские заявления потомственного нациста? Где все эти хваленые правочеловеки, журналисты, гуманисты, которые столь остро реагируют на любое нетолерантное слово и язык ненависти? Тишина. Гробовая», — уточнила Захарова.

По ее словам, это произошло из-за того, что он сказал именно то, о чем думают все западные политики.

Что ответили журналист и газета?

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, реагируя на критику в адрес своего корреспондента, заявила, что сожалеет о вопросе Мартенса. В пресс-службе отметили, что вопрос был сформулирован двусмысленно, а журналист на самом деле имел в виду дебаты среди экспертов о том, «как создать армии РФ трудности с личным составом, чтобы заставить Россию вести мирные переговоры».

Издание также подчеркнуло, что «позиция, согласно которой должно быть убито как можно больше российских солдат, не является редакционной линией» газеты. Тем не менее, как добавили представители FAZ, свобода слова включает в себя право задавать вопросы, особенно на пресс-конференции.

В пресс-службе также сообщили, что после пресс-конференции журналист начал получать угрозы, в связи с чем газета пообещала отреагировать на них юридически.

Сам Мартенс при этом заявил в X, что не считает вопрос скандальным. Кроме этого, он уточнил, что, по его мнению, Европе действительно необходимо помогать Украине убивать больше российских военных, так как «за пределами мира Барби именно так ведутся войны».

Позже корреспондент FAZ все-таки признал, что формулировка вопроса с использованием слова «мы» была неудачной. Однако его суть журналист продолжил защищать.