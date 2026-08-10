Немецкий политолог Александр Рар в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал высказывание журналиста газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса об «убийстве русских».

«В немецком обществе могут возникнуть вопросы по поводу скандального высказывания, но СМИ постараются не дать своего в обиду», — спрогнозировал эксперт.

По его словам, в определенных кругах в Германии агрессия в отношении России «просто зашкаливает».

В ходе совместной пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского с сербским лидером Александром Вучичем Мартенс спросил, чем «конкретно» можно помочь Киеву, чтобы «помочь убивать больше русских?».

По информации военкора Александра Коца, журналист является внуком Ханса-Херманна Мартенса, члена НСДП и государственного прокурора, который занял пост по личному решению Гитлера. Далее Мартенс служил в штабе оперативного руководства Верховного командования вермахта, но после битвы под Сталинградом «понял, куда все идет», и добился перевода в Норвегию. Сам же Михаэль Мартенс в соцсетях написал, что задавать такие вопросы «не скандально».

Ранее визит Зеленского в Сербию назвали угрозой для карьеры Вучича.