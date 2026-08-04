Остановка предприятий и колоссальные убытки: чем Киеву грозит блокада черноморских портов

На Украине заявили, что прямые убытки от блокады черноморских портов для сельскохозяйственного сектора в этом году могут составить от $1,5 млрд до $3 млрд. Суда в порты Большой Одессы перестали заходить еще 22 июля. Это вызвало проблемы как с экспортом, так и с импортом. При этом наиболее остро их ощутили аграрии. Чем еще грозит Киеву блокада — в материале «Газеты.Ru».

Прямые убытки для сельскохозяйственного сектора Украины в этом году могут составить от $1,5 млрд до $3 млрд. Об этом в интервью Reuters заявил украинский министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Он отметил, что на фоне российских ударов по портовой инфраструктуре Украины владельцы судов приостановили заходы в морские порты в разгар сезона сбора урожая. При этом альтернативные маршруты экспорта зерна достигнут необходимой пропускной способности не раньше конца августа. Однако их использование приведет к дополнительным затратам для производителей в размере $45–50 за тонну — и даже в этом случае альтернативные маршруты смогут покрыть 50–55% от объемов, которые обеспечивают порты в Черном море.

«Значительная часть продукции — а именно чуть более 30 миллионов тонн — не будет экспортироваться на международные рынки, если эта проблема не будет решена», — уточнил Высоцкий.

Ранее украинское правительство временно скорректировало минимальные экспортные цены на сельскохозяйственные культуры, чтобы поддержать экспорт зерновых и масличных. По словам министра, производители уже ощущают последствия: цены упали в среднем на 30%.

«Если Украина хочет и дальше выступать гарантом продовольственной безопасности, у портов Одессы нет альтернативы», — заключил Высоцкий.

Остановка предприятий

О том, что 22 июля в морские порты Украины перестали заходить суда, сообщил украинский президент Владимир Зеленский. Как позже объяснил Тарас Высоцкий, это решение приняли сами судовладельцы. В частности, датская судоходная компания Maersk объявила о приостановке работы с портом Черноморск.

При этом министр уточнял, что Киев сам ничего не ограничивал и говорить о полной блокаде морского экспорта пока рано. Однако глава координационного совета Европейской бизнес-ассоциации в Одессе и сопредседатель Таможенного комитета ЕБА Александр Лазарев заявлял, что остановилось все — и экспорт, и импорт.

«Ни один сухогруз или контейнеровоз не планирует в ближайшее время заходить в эти порты. Некоторая активность судов наблюдается только в направлении дунайских портов Измаил и Рени, однако их пропускная способность значительно меньше, чем у портов Большой Одессы», — отмечал ТАСС.

Украинская газета «Экономическая правда» посчитала, что каждый день простоя черноморских портов обходится Киеву примерно в $70 млн недополученного экспорта. Наиболее остро проблемы с судоходством ощутили аграрии. Как писала «Страна.ua», многие фермеры начали жаловаться на падение цен — продавать зерно приходилось буквально за копейки.

Однако пострадал не только зерновой экспорт. Блокада также спровоцировала остановку нескольких предприятий. Так, о перерыве в работе сообщила одна из крупнейших на Украине компаний по производству и экспорту растительного масла Allseeds, а также Полтавский и Южный горно-обогатительные комбинаты.

Глава Совета предпринимателей при украинском кабмине Андрей Забловский заявлял, что, если порты останутся заблокированными месяц и более, начнет «сыпаться» вся экономика.

«Может ухудшиться и без того «минусовое» торговое сальдо, ускориться инфляция, а также вырасти курс доллара», – отметил он.

Что привело к блокаде?

В июле Минобороны РФ регулярно отчитывалось об ударах по портовой инфраструктуре Украины в Черном море. «Страна.ua» признала, что атаки стали ответом на действия Киева.

«В конце весны 2026 года, вдохновившись, возможно, примером КСИР, военно-политическое руководство Украины решило устроить россиянам свой «Ормуз», заблокировав судоходство сначала на Азовском море, а потом и на Черном. <...> Таким образом, главный аргумент для РФ воздерживаться от ударов по судоходству в украинские порты был нивелирован самим Киевом», — говорилось в публикации.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru также подчеркивал, что ВС РФ будут продолжать наносить удары по портовой инфраструктуре. По его словам, таким образом Россия борется с терроризмом и пиратством в море.