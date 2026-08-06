Мэр Хиросимы обвинил РФ в использовании ядерного оружия в качестве инструмента запугивания

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи подверг критике Россию и ее специальную военную операцию на Украине, но не упомянул США, которые сбросили на город атомную бомбу в ходе Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление чиновник сделал во время выступления на мемориальной церемонии по случаю 81-й годовщины бомбардировки. Свою речь Мацуи начал с того, что обвинил Россию в том, что она якобы «использует ядерное оружие в качестве инструмента запугивания».

В то же время мэр ни разу не сказал, что атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году осуществили американские военные.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе своей речи также не упомянула Соединенные Штаты. Политик пообещала, что Токио продолжит делать все необходимое для ядерного разоружения и создания мира без ЯО. Она также выразила надежду на то, что история не будет знать третьего города, который бы подвергся атомной бомбардировке.

Ядерные бомбардировки двух японских городов Хиросимы и Нагасаки осуществили США 6 и 9 августа 1945 года. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия.

Ранее в США назвали бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом».