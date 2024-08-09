Японский аналитик объяснил, почему Токио не требует извинений от США

Япония не критикует США и официально не требует извинений Вашингтона за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки по ряду причин, одной из которых является «ядерный зонтик» Соединенных Штатов над Японией в наши дни. Об этом в беседе с РИА Новости заявил профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо.

Он отметил, что одной из причин отсутствия требований извинений за бомбардировки стало то, что Япония после окончания Второй мировой войны «находится в подчинении» Соединенных Штатов, отдав вопросы безопасности под юрисдикцию Вашингтона.

Кроме того, Япония находится под «ядерным зонтиком» США. В этой связи, отметил эксперт, «Япония не может открыто критиковать США за атомные бомбардировки».

Вместе с тем, как подчеркнул Камикубо, в Японии сильно укоренена уверенность в том, что Токио, вступая в войну, совершил крупную ошибку, допустив таким образом трагедию в Хиросиме и Нагасаки.

До этого сообщалось, что премьер Японии Фумио Кисида, выступая на памятной церемонии в Нагасаки, не упомянул США.

Ранее в Японии потребовали от США извинений за атомные бомбардировки.