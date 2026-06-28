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Стало известно, кто возглавит список кандидатов от «Единой России» на выборах в ГД

Лавров, Собянин, Львова-Белова, Поддубный и Головин возглавят списки ЕР
Сергей Гунеев/РИА Новости

Список кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой России» возглавят министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный, детский омбудсмен Мария Львова-Белова и начальник Главштаба «Юнармии» Владислав Головин. С таким предложением выступил председатель партии Дмитрий Медведев на ее съезде, который транслируется на сайте ЕР.

На проходящем сегодня в Москве первом этапе съезда будет утвержден список кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на предстоящих выборах девятого созыва Государственной думы.

Медведев подчеркнул, что ЕР является единственной в стране партией, которая предоставляет избирателям самим сформировать списки кандидатов в ходе предварительного голосования. В этом году в нем участвовали свыше 10 млн человек, отметил председатель «Единой России».

По словам Медведева, на предварительное голосование было подано более 22 тысяч заявок — почти 12 на место в Госдуму и по семь человек в региональные парламенты.

Выборы девятого созыва нижней палаты российского парламента состоятся 18, 19 и 20 сентября. Президент РФ Владимир Путин на съезде РФ заверил, что они продут в полном соответствии с избирательным законодательством.

Ранее Путин пожелал «Единой России» удачи на выборах.

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