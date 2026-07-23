Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Зеленский подтвердил, что суда не могут зайти в порты Украины

Зеленский: Украина утратила возможность использовать морские порты
РИА «Новости»

Украина утратила возможность использовать морские порты для грузоперевозок. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, его слова приводит новостное агентство Укринформ.

«Вчера ни одно судно не смогло зайти к нам в порт», — сказал он.

До этого газета Financial Times (FT) сообщила, что Украина столкнулась с проблемой при поставках зерна после ударов ВС РФ по морской инфраструктуре. По информации издания, трейдеры обсуждают вероятность перенаправления части продукции по реке — через порты на Дунае для будущей отправки из порта Констанца на черноморском побережье Румынии. При этом некоторые участники рынка решили полностью остановить закупки сельскохозяйственной продукции в Одессе.

Бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба считает, что на Украине из-за российских ударов вскоре начнутся перебои с продуктами. По его мнению, на данный момент конфликт переходит в стадию «тотальной войны».

Ранее на Украине заявили о полной остановке судоходства в портах.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как эффективно отвечать на пассивную агрессию. Гид по стратегиям, которые работают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!