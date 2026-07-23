Зеленский подтвердил, что суда не могут зайти в порты Украины

Украина утратила возможность использовать морские порты для грузоперевозок. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, его слова приводит новостное агентство Укринформ.

«Вчера ни одно судно не смогло зайти к нам в порт», — сказал он.

До этого газета Financial Times (FT) сообщила, что Украина столкнулась с проблемой при поставках зерна после ударов ВС РФ по морской инфраструктуре. По информации издания, трейдеры обсуждают вероятность перенаправления части продукции по реке — через порты на Дунае для будущей отправки из порта Констанца на черноморском побережье Румынии. При этом некоторые участники рынка решили полностью остановить закупки сельскохозяйственной продукции в Одессе.

Бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба считает, что на Украине из-за российских ударов вскоре начнутся перебои с продуктами. По его мнению, на данный момент конфликт переходит в стадию «тотальной войны».

Ранее на Украине заявили о полной остановке судоходства в портах.