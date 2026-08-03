Три звонка в Тегеран: Украина, Британия и Болгария отказались воевать с Ираном

Украина, Британия и Болгария связались с Ираном и заверили, что не намерены участвовать в войне против него, сообщили в МИД Исламской Республики. Киев ранее атаковал иранское судно в Каспии и пообещал помочь США дронами, а Лондон и София предоставили американской авиации свои базы.

Украина, Великобритания и Болгария заверили Иран, что не станут участвовать в боевых действиях против него, сообщил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

«За последние 24 часа нам неоднократно звонили из Великобритании, Болгарии и Украины, заявляя, что они не будут участвовать в войне против Ирана», — сообщил представитель иранского МИД.

Звонки со стороны Украины и европейских стран последовали за официальными предупреждениями Тегерана. Багаи подчеркнул, что Иран готов давать четкие разъяснения «как друзьям в регионе, так и соседям» о последствиях любых авантюр со стороны США. Иранское внешнеполитическое ведомство напомнило, что за любое преступление или повторную агрессию будет дан ответ.

Предупреждение Украине

26 июля Иран вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране после того, как обвинил Киев в нападении на иранское торговое судно в Каспийском море . Министерство иностранных дел Ирана назвало нападение «враждебным и преступным» и заявило, что в результате попадания в судно один моряк погиб и еще один получил ранения.

За день до этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинские силы добились «очень хороших результатов» в ходе дальних ударов в Каспийском море, «в том числе по судам, использовавшимся для перевозки военных грузов, связанных с Ираном».

Кроме того, в конце июля газета Politico со ссылкой на источник сообщила, что Киев готов помочь Соединенным Штатам и странам Персидского залива, предоставив им беспилотники-перехватчики в обмен на поставки оружия. А в марте Зеленский сообщал об отправке дронов и экспертов по беспилотникам на защиту баз США в Иордании — из-за чего в Иране назвали украинскую территорию «законной целью».

После нападения на судно в Каспии же Тегеран всерьез рассматривал возможность удара по Украине, писала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Однако украинский МИД заверил Тегеран, что атака была непреднамеренной, а Киев не стремится к эскалации.

Предупреждение Британии и Болгарии

Британия вызвала недовольство Тегерана тем, что предоставляет США свои военные базы, в первую очередь авиационные, для ударов по Исламской республике. Соответствующее решение принял недавно назначенный премьер-министр Соединенного Королевства Энди Бернем, назвав такие атаки «оборонительными»

Корпус стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана в свою очередь пригрозил Великобритании ответными действиями, назвав любую базу, используемая для таких атак, законной целью.

А Болгарию Иран упрекнул в содействии агрессии из-за согласия Софии разместить американскую военную авиацию для поддержки операций на Ближнем Востоке. Болгарский парламент одобрил временное размещение до восьми американских самолетов-заправщиков KC-135 и до 250 военнослужащих на авиабазе Безмер, несмотря на возражения Ирана. София заявила, что наступательное оружие применяться не будет и что этот шаг не делает Болгарию участницей военных операций.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в разговоре с министром иностранных дел Болгарии Велиславой Петровой-Чамовой заявил, что такой шаг неприемлем и противоречит традиционно дружественным отношениям между двумя странами.

Участие других стран

Заявления представителя иранского МИД прозвучали на фоне сообщений о подготовке новой американской операции против Ирана. 31 июля The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц сообщила, что президент США Дональд Трамп распорядился начать новую атаку. По данным газеты, операция могла начаться в ближайшие выходные и продлиться несколько дней. Однако впоследствии уже сам Трамп объявил об отмене готовившейся атаки на Иран : по его словам. Тегеран и другие страны Ближнего Востока попросили Вашингтон воздержаться от новых ударов.

The Wall Street Journal также рассказала о непосредственном участии арабских союзников США в боевых действиях. По информации источников издания, Бахрейн и Кувейт тайно направили самолеты для ударов по объектам на территории Ирана. Для обеих стран это стало первым подобным прямым ответом Тегерану с начала конфликта.