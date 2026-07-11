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На Украине назвали маркетингом заявления о производстве ракет Patriot

Экономист Кущ: обещания о выпуске ракет Patriot на Украине являются маркетингом
Agencja Wyborcza.pl/Jacek Marczewski/Reuters

Заявления о производстве на Украине ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot являются маркетинговым ходом. Об этом заявил украинский аналитик и экономист Алексей Кущ в эфире телеканала «Новини».

«Это такие же заявления, как и заявление Rheinmetall о строительстве завода по производству танков на Украине и заявление Baykar о строительстве завода по производству беспилотников. Мы пока не видим этих заводов, у нас их нет», — сказал эксперт.

Кущ добавил, что для начала производства ракет на Украине необходимо построить защищенную инфраструктуру.

8 июля президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Анкаре заявил, что Соединенные Штаты передадут Украине лицензию на производство Patriot. Зеленский неоднократно просил у США выдать Киеву документ и заявлял, что республика обладает всеми техническими возможностями, но нуждается в разрешении от Вашингтона.

11 июля исполнительный директор украинского Совета оружейников Игорь Федирко заявил, что заводы по производству ракет к Patriot на Украине станут приоритетными целями ВС РФ. Он считает, что наиболее чувствительные компоненты на начальном этапе республика может получать от Запада, а на своей территории «осуществлять интеграцию, финальную сборку, тестирование и постепенное наращивание доли».

Ранее в Италии предупредили об угрозе для США из-за производства Patriot на Украине.

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