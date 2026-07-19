«Война будет серьезной»: украинцы вышли на улицы с критикой Зеленского

Акции протеста в поддержку уволенного главы минобороны Украины Михаила Федорова переросли в митинги с критикой президента страны Владимира Зеленского. Люди выходят на улицы с плакатами, призывая украинского лидера «служить Украине или уезжать». Открыто критикуют Зеленского и официальные лица — мэр Киева Виталий Кличко назвал увольнение Федорова «большой ошибкой». Что последует за протестами и пересмотрит ли украинский президент свое решение — в материале «Газеты.Ru».

Протесты в поддержку отправленного в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова переросли в акции с критикой президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщило издание «Время.ua».

По его данным, на четвертый день митингов многие участники вышли на улицы с плакатами, критикующими украинского лидера. Зеленского призывают «служить Украине или уезжать», называя главу республики «ликвидатором Украины». Один из протестующих также принес на митинг фотографию президента с надписью «Преступник», а также списком статей конституции и Уголовного кодекса Украины, которые Зеленский, по его мнению, нарушил.

«Участники акции скандируют «Ганьба!» (в переводе с украинского языка — позор) и заявляют: «Они воюют, чтобы вы проводили реформы, а не это», — уточнило издание.

Открыто критиковать Зеленского за увольнение главы минобороны начали и официальные лица. Так, 18 июля на акцию в поддержку Федорова вышел глава Львова Андрей Садовой. Кроме этого, мэр Киева Виталий Кличко в интервью газете Handelsblatt назвал отставку министра «большой ошибкой» и заявил, что кадровые перестановки во время конфликта ослабляют обороноспособность страны.

«Я был шокирован. Зеленский совершил большую ошибку: он объявил о своем решении, но никак его не объяснил», — пояснил Кличко.

Комментируя акции протеста в Киеве, глава города отметил, что люди вышли на улицы именно с требованием объяснить причины увольнения министра обороны. Сам Кличко предположил, что Федорова могли отправить в отставку из-за его растущей популярности, которая может стать угрозой на возможных президентских выборах. По словам киевского мэра, нынешняя ситуация напоминает эпизод с увольнением экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

Ранее об этом уже писала «Страна.ua». По данным издания, Федоров вел более «откровенную самостоятельную политическую игру» при поддержке людей, близких к евроструктурам и Демократической партии США. В этих кругах, как отмечала «Страна.ua», главу украинского минобороны «уже фактически в открытую сватали на следующего президента Украины», что вызывало недовольство Зеленского.

«На улицу вышли не случайные украинцы»

На фоне протестов экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) в ускоренном режиме готовится выдвинуть подозрение Федорову. По его словам, экс-министра хотят обвинить в получении средств от сети мошеннических кол-центров, онлайн-казино и незаконном обогащении.

«Федоров антикоррупционером не был. Он направлял подряды своим — Ajax Systems и Vyriy Industries, а не близкой Зеленскому Fire Point. Когда к владельцу Vyriy пришли с обысками, стало ясно, что дело в том, кто ворует. Война за Федорова будет серьезной», — подчеркнул другой украинский экс-депутат Олег Царев.

Он добавил, что на акции протеста в поддержку экс-главы минобороны выходят не случайные украинцы, а те, кого «вывели друзья Федорова», заработавшие на контрактах с ведомством миллионы гривен. Об этом говорил и политолог Владимир Брутер.

«Он (Михаил Федоров. — «Газета.Ru») никогда не заявлял о своих политических амбициях во всеуслышание, не вступал в партии и не говорил о намерении их создавать. Кроме того, он не профессиональный военный, у него нет никакого армейского опыта и все об этом знают. Поэтому все выступления в его поддержку выглядят достаточно искусственными», — подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Зеленский загнал себя в тупик

Немецкое издание Die Zeit ранее писало, что перестановки в правительстве стали для президента Украины «нерешаемой проблемой». Теперь любое решение Зеленского может ухудшить его положение. Для возвращения Михаила Федорова потребуется уволить главкома ВСУ Александра Сырского, а это создаст впечатление, что власть уступила под напором протестующих.

Политолог Михаил Павлив отмечал, что такой сценарий мало вероятен, потому что восстановление Федорова в должности станет для Зеленского «самоубийством».

«Он стремительно покатится вниз по политической лестнице и превратится в хромую утку без реальных полномочий. Очень сомневаюсь, что он так поступит. Думаю, будет настаивать на своем решении об отставке Федорова», — уточнил Павлив.