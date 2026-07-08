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Политика

В России назвали главный итог саммита НАТО в Анкаре

Политолог Маркелов: НАТО официально зафиксировали противостояние с Россией
Efekan Akyuz/Reuters

Ключевым результатом саммита НАТО в Анкаре стала фиксация на официальном уровне антироссийского курса как основы будущей перезагрузки альянса, но это не входит в планы американского президента Дональда Трампа. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Сергей Маркелов.

«Сам по себе саммит НАТО застолбил следующее: НАТО начнет перезагрузку, и в основе этого процесса будет противостояние с Россией. Все думали, что в основу перезагрузки ляжет увеличение военных бюджетов или перестройка институциональных основ альянса. Но это вообще не главное. Анкара застолбила, что главным принципом перезагрузки НАТО будет антироссийская история. Раскол НАТО будет заживляться только за счет одного внешнего врага — России», — отметил политолог.

По его мнению, президент США постарается дистанцироваться от жестких формулировок итогового документа в адрес России, чтобы не накалять и без того нестабильные связи с Москвой.

«Эта фраза про долгосрочную угрозу не трамповская, очень важно это понимать. Я уверен, что Трамп после саммита будет в своих высказываниях намекать на то, что никакого отношения к этой фразе не имеет. И тот факт, что Трамп до саммита НАТО и после будет контактировать с Россией, говорит о том, что он действительно хотел бы наладить связи и готов слушать российскую точку зрения», — заключил эксперт.

Сегодня в Анкаре завершился второй и последний день саммита НАТО. По итогам двух дней была принята общая декларация, в которой Россию признали «долгосрочной» угрозой альянсу.

Ранее в США раскрыли позицию Трампа по поддержке Украины на саммите НАТО.

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