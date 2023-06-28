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В Германии объявили о наступлении решающих месяцев в конфликте на Украине

Глава минобороны ФРГ Писториус заявил о решающих месяцах конфликта на Украине

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Heiko Becker/Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус не исключил, что 2023 год станет решающим в конфликте на Украине. В интервью ZDF он отметил, что серьезное значение будет иметь то, как развивается ситуация в ближнесрочной перспективе.

«Очень вероятно, что это будет решающий год, сейчас решающие месяцы», — пояснил Писториус.

Он также добавил, что многое зависит от успехов украинского контрнаступления. Писториус подчеркнул, что на этом фоне Берлин наращивает военную поддержку Киева.

«Я рассчитываю на крупное наступление, на контрнаступление и все остальное само собой получится», — заключил Писториус.

Украинское контрнаступление началось в июне при активной военной поддержке Запада, но не возымело каких-либо успехов. На этом фоне в западных СМИ заговорили о провале данной кампании. Впрочем, в Киеве все еще обещают продемонстрировать результат своим партнерам, но призывают не считать это контрнаступление ключевым в конфликте.

Ранее в США рассказали о скандальном провале контрнаступления армии Украины.

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