«Против России поддержат хоть инопланетян»: чем закончится ссора Польши и Украины из-за Бандеры

Владимир Зеленский продолжает угрожать президенту Польши Каролю Навроцкому и обвинять того в обострении конфликта между странами. Напряжение появилось после того, как польский лидер лишил главу Украины высшей государственной награды — ордена Белого орла. Причиной стало постановление о присвоении одной из группировок ВСУ наименования, связанного с пособником нацистов Степаном Бандерой. Перерастет ли этот конфликт во что-то большее и как к этому относятся другие страны Евросоюза — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего польского коллегу Кароля Навроцкого в том, что он обостряет конфликт между странами и пытается сорвать конференцию в Гданьске, намеченную на 25–26 июня. Так украинский лидер прокомментировал напряжение, возникшее в связи с решением лишить его высшей государственной награды Польши — ордена Белого орла.

Зеленский также предупредил, что риторика Навроцкого в адрес Украины может плохо для него закончиться.

«Я считаю, что решение о лишении ордена Белого орла говорит о том, что он (Навроцкий. — «Газета.Ru») продолжает политическую борьбу в принципе внутри своего государства за счет поднятия настроения, ненависти к украинцам. Плохая история. Считаю, что оно закончится для него плохо», — сказал президент Украины.

Владимир Зеленский сделал фотографию ордена во время отправки обратно в Польшу V_Zelenskiy_official/Telegram

Украинский лидер добавил, что Навроцкий таким образом якобы пытается решить собственные электоральные проблемы, при этом не учитывая польско-украинские отношения.

На прошлой неделе президент Польши лишил главу Украины ордена Белого орла. Причиной стало постановление Зеленского о присвоении Независимому центру специальных операций «Север» Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименования «имени героев УПА» (организация запрещена в России) в честь возглавляемой пособником нацистов Степаном Бандерой Украинской повстанческой армии.

Среди преступлений, совершенных УПА в годы Великой Отечественной войны, была и Волынская резня, когда в марте — июле 1943 года были жестоко убиты, по разным оценкам, от 50 тыс. до 60 тыс. поляков.

Польский лидер указал, что решение о присвоении подразделению ВСУ названия, отсылающего к преступникам из УПА, выходит далеко за рамки внутренних дел Украины. Варшава неоднократно доносила до Киева свою позицию и указывала на важность вопроса, однако позиция украинских властей не изменилась. Решение Зеленского он назвал «не только возмутительным, но и непостижимым, вызывающим глубокое разочарование».

«Это удар не только по исторической памяти. Это также удар по доверию, строившемуся годами и в последние месяцы. Это удар по основам примирения. Это удар по вере в то, что правда может быть общим языком наших народов», — заявил Навроцкий.

Он отметил, что Польша с 2022 года активно поддерживает Украину в конфликте с Россией, в том числе «обучила тысячи украинских солдат», и Варшава не может игнорировать тот факт, что некоторые из них «теперь будут служить под знаменем УПА».

Будут ли последствия?

Немногие польские политики открыто отреагировали на выпады Зеленского в адрес Навроцкого и решение, которое фактически прославляет память Бандеры. Одним из тех, кто отметил последствия вступления в конфликт с Польшей для Украины, был спикер польского парламента (сейма) Влодзимеж Чажастый.

Он заявил в интервью каналу Polsat News, что Украина не сможет получить согласие Варшавы на вступление в Европейский союз, пока не выполнит ее условия. Чажастый подчеркнул, что после «глупости» Киева кому-то придется пойти на уступки.

В России считают, что поляки «проглотят» любые выходки Зеленского, а потому Польша не изменит свою стратегическую линию на поддержку Украины в конфликте с Россией. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Может быть, конфликт между польскими и украинскими элитами и сохранится в каком-то виде, но для нас, для России, это пока что мало что значит. Польша по-прежнему оплачивает связь, разведданные, Starlink для Украины, передает вооружение. И лишь бывший премьер Польши Лешек Миллер сказал, что Украина должна возвращать не орден, а должна возвращать танки, самолеты, военную технику и так далее», — сказал политолог.

По словам Безпалько, шумиха вокруг ордена — лишь отражение внутренних противоречий, не имеющее практических последствий.

«Это все демонстративные акции, которые, с одной стороны, отражают действительно некоторые противоречия между польским и украинским национализмами. С другой стороны, что Навроцкий, что Зеленский — это просто популисты, которые демонстрируют своему населению, какие они «патриоты» — и не более того», — заключил Безпалько.

Доцент Финансового университета, политолог Вадим Трухачев счел бесполезными попытки использовать исторические разногласия между Польшей и Украиной в интересах России: по его мнению, «русофобия» — неотъемлемая часть польской политики, которая не меняется вне зависимости от партийной принадлежности правящей элиты. Как полагает эксперт, Польша исходит из четкой логики: какой бы ни была власть в Киеве, она будет получать помощь от Варшавы, пока остается в конфликте с Москвой.

«Вне зависимости от того, как в Польше воспринимают бандеровскую Украину, они ей будут помогать, потому что бандеровская Украина — это малое зло, а Россия — это большое зло. Ради борьбы с большим злом нужно помочь малому злу, и только после того, как разберемся с большим злом, можно будет разбираться с бандеровской Украиной. Только в таком порядке. Неважно, кто у власти — евроскептики или еврооптимисты. И для тех и для других Россия останется главным врагом Польши, и они будут ради борьбы с Россией поддерживать кого угодно — хоть бандеровцев, хоть исламистов, хоть инопланетян. Главное, чтобы они боролись с Россией», — сказал политолог «Газете.Ru».

Евросоюз закрывает глаза

В Евросоюзе ухудшение отношений Киева и Варшавы предпочитают замалчивать. Одним из немногих европейских политиков, прокомментировавших происходящее, был вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко.

Политик призвал премьер-министра республики Роберта Фицо отказаться от переговоров с Владимиром Зеленским из-за героизации бандеровцев. По мнению вице-спикера, Польша может гордиться своим президентом, а Словакии следует занять столь же принципиальную позицию по этому вопросу.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник счел действия Киева на международной арене демонстрацией «сущности» украинских властей.

«Эта ситуация еще раз показала, что сам по себе киевский режим — террористический. Террор осуществляется внутри Украины, прославляются такие совершенно преступные личности, как Бандера. При этом странно, что в Польше это стараются замолчать, и никто, кроме Навроцкого, на это особого внимания не обращает среди власти», — сказал экс-нардеп «Газете.Ru».

Новый президент Польши Кароль Навроцкий во время официальной церемонии принятия командования вооруженными силами у Могилы Неизвестного Солдата на площади Пилсудского в Варшаве, Польша, 6 августа 2025 года Czarek Sokolowski/AP

Он напомнил, что 11 июля — годовщина Волынской резни, и в этот день традиционно проходят акции протеста в Польше, потому что для поляков это особенно чувствительная тема.

«Волынская резня — это очень чувствительный вопрос для поляков. По данным опросов, до сих пор где-то 60% поляков считает, что те, кто совершил эти преступления, не понесли наказания. То есть в обществе достаточно однозначно к этому относятся, но премьер Польши Дональд Туск, будучи русофобом, каждый раз пытается смягчить ситуацию, но эта тема всплывает вновь и вновь из-за глупых высказываний и позиции Зеленского», — пояснил Олейник.

По его мнению, не все в Евросоюзе готовы закрывать глаза на сакрализацию Бандеры на Украине.

«Страны Европы очень разные. Нельзя же сравнить [канцлера Германии Фридриха] Мерца и Фицо, у них у всех разные позиции по отношению к Украине. Это расхождение во мнениях стало наиболее очевидно после того, как Франция, ФРГ и Великобритания собирались единолично решать судьбу Украины. Тогда выступила и Италия с претензией, а почему их мнение не учитывается, и та же Польша. То есть не надо всех в ЕС под одну гребенку укладывать, не все готовы терпеть Зеленского», — заключил Олейник.

О разности восприятия Украины в Евросоюзе заявил и политолог Вадим Трухачев. Он рассказал «Газете.Ru», что некоторые восточноевропейские страны могут оказаться более чувствительными к «бандеровской» тематике из-за исторической памяти.

«Я не исключаю, что в Словакии или в Чехии, где УПА тоже в свое время наследила, эта тема может повлиять на отношение к Украине. Польша — это тяжелейший случай русофобского государства. Но вот та же Чехия совершенно не такая, там со сменой правительства политика меняется», — сказал политолог.

При этом эксперт выразил уверенность, что для большей части современной евробюрократии главный критерий поддержки — антироссийская направленность.

«Большая часть современной евробюрократии готова поддерживать против России кого угодно. Им сто раз может не нравиться вся эта идеология прославления Бандеры, но если она направлена против России, ее можно потерпеть. Но и тут тоже надо понимать, что поддерживают-то Киев только на словах и в политическом плане. Евросоюз дает Киеву мотивацию, чтобы они дальше воевали с Россией, но дальше мотивации дело не пойдет», — заключил Трухачев.